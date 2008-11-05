اجرای کنسرت موسیقی ایرانی در اراک

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این کنسرت حمید نشوادیان در سه تار و امید امیدوار در تنبک به هنرنمایی می پردازند.



وی با اشاره به اینکه این کنسرت ها به همت انجمن موسیقی استان مرکزی در اراک اجرا می شود، تصریح کرد: کنسرت موسیقی عاشیقی آذربایجان توسط گروه میشو، روزهای 9 و 10 آبان در فرهنگسرای آیینه اراک، آهنگ های اصیل آذربایجانی را اجرا کرد.



وی اضافه کرد: در این کنسرت که برای نخستین بار در استان مرکزی اجرا شد، قطعات و آهنگ های منطقه ی آذربایجان، زنجان، شبستر و همدان نواخته شد.



شعبانی افزود: همزمان با سراسر کشور آزمون فیلمسازی به همت انجمن سینمای جوان ایران دفتر اراک در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار شد.



وی با بیان اینکه در این آزمون 60 نفر از داوطلبان دختر و پسر از سراسر استان مرکزی با هم به رقابت پرداختند، عنوان کرد: پذیرفته شدگان در این آزمون در دوره یک ساله آشنایی با مبانی و اصول فیلمسازی شرکت می کنند و پس از فارغ التحصیلی اقدام به ساخت و تولید فیلم های کوتاه می نمایند .



شعبانی گفت: دوره آموزش فیلمسازی با هدف ارتقاء سطح کیفی کار هنرمندان فیلم ساز برای تهیه و تولید فیلم کوتاه برگزارمی شود.