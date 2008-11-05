به گزارش خبرگزاری مهر، کوئیچیرو ماتسورا - مدیر کل یونسکو در پیامی به مناسبت روز جهانی علم برای صلح و توسعه آورده است: مدتهاست که علم به عنوان عاملی برای تغییر به رسمیت شناخته شده است. گستردگی و پیچیدگی مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم - از فقر مطلق گرفته تا افزایش نابرابری، تخریب زیست محیطی، افزایش شدت آسیب پذیرش در قبال کمبود منابع و بلایای طبیعی - به اندازه ای است که بسیج دانش علمی بیش از پیش به یک ضرورت مبدل گشته است.

وی دستیابی به پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی و پایدار زیست محیطی را در دوران امروز بدون تکیه بر پژوهشها و دانش علمی و تخصصیهای فنی امکان پذیر ندانسته و تأکید کرده است: بیایید امسال (2008) در روز جهانی علم برای صلح و توسعه، بر نقش حیاتی جامعه علمی در کمک به درک هر چه بیشتر و بهتر بشریت از موضوع تغییر اقلیم و مقابله با آن تأکید کنیم.

مدیر کل یونسکو با اشاره به عواقب قابل توجه گرم شدن کره زمین برای همه ملل دنیا خاطرنشان کرده است: کشورهای در حال توسعه و فقیرترین جوامع با وجود داشتن کمترین دخالت در ایجاد پدیده تغییر اقلیم، بیشترین خسارت را از آن خواهند دید. تاکنون علم نقشی موثر در شناسایی علل، ماهیت، زمان و عواقب گرم شدن کره زمین داشته و گذر زمان شاهد افزایش اهمیت آن در یافتن راه حلهای مناسب، کاهش عواقب ناشی از گرم شدن کره زمین و سازگاری با آثار این پدیده خواهد بود.

وی با بیان اینکه تا کنون هیچ مسئله زیست محیطی به اندازه گرم شدن کره زمین این اندازه جهانی و دارای علل و آثار مختلف نبوده است، گفت: هیچ مسئله ای تا این اندازه در توسعه اقتصادی و اجتماعی نوع بشر دخیل نبوده است. به همین دلیل مقابله موثر با پدیده تغییر اقلیم نیازمند رویکردی فرا رشته ای و جامع است؛ رویکردی که پشتوانه ای از بهترین و به روز ترین نوع دانش و تخصصی علمی به همراه داشته باشد.

کوئیچیرو ماتسورا با تاکید بر ضرورت دستیابی به درکی بهتر از علم و روشهای استفاده از آن را در رویارویی با چالش تغییر اقلیم جهانی و دیگر تهدیدات وارد به نوع بشر و امنیت زیست محیطی، خواستار شده است: علم را در این روز جهانی گرامی بداریم و برای تقویت پیوندهای میان علم و دیگر حوزه های وابسته متعهد شویم ضمنا بیایید تعهد خود را مبنی بر ساخت جهانی پایدارتر، سالم تر و امن تر تجدید نماییم.