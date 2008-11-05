به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی جشنواره اعلام کرد امسال 14 فیلم در بخش مسابقه بین‌الملل تسالونیکی حضور دارند و "آن جا" کاهانی نماینده ایران در این بخش است. این فیلم درباره مردی است که باید برای تمدید اقامت خود به آمریکا برود، اما مشکلات مربوط به جدایی از همسرش مانع خروج او ازکشور می‌شود.





مزدک میرعابدینی در صحنه‌ای از فیلم "آن جا"

"آن‌ جا" که به صورت سیاه و سفید فیلمبرداری شده یک اثر تجربی و به لحاظ ساختاری با "آدم" فیلم قبلی‌ کارگردان متفاوت است. مزدک میرعابدینی، شهرزاد سخن‌سنج، مانا ربیعی، جعفر توکلی، بابک والی، سولماز صدیق افشار و مهران احمدی در "آن جا" بازی کرده‌اند.



فیلم کره‌ای "یک جارو ماهی قرمز می‌شود" ساخته کیم دونگ ـ جو، "یک هفته تنهایی" ساخته سلینا مورگا آرژانتینی، فیلم هندی "فراق" ساخته ناندیتا داس و کمدی "گیرکرده" ساخته آدریان سیتارو از رومانی از آثار بخش مسابقه تسالونیکی هستند.

همچنین در این بخش فیلم مکزیکی "من منفجر می‌شوم" به کارگردانی جراردو نارانخو، فیلم اسپانیایی پسران عادی" ساخته دانیل هرناندز که داستان آن در محله‌ای‌ مسلمان‌نشین و فقیر روی می‌دهد، فیلم ضدجنگ "سه موش کور" دومین تجربه کارگردانی متیو نیوتن استرالیایی و و "بادهای سپتامبر" تام شو ـ یو لین کارگردان تایوانی، حضور دارند.

سه فیلم "رود یخزده" به کارگردانی کورتنی هانت فیلمساز آمریکایی، "دریاچه تاهو" فرناندو ایمبک از مکزیک و "بره خدا" لوسیا گدرون از آرژانتین نیز در بخش خارج از مسابقه جشنواره تسالونیکی امسال نمایش داده می‌شود.

بخش نمایش‌های ویژه به 10 فیلم اختصاص دارد که "دبلیو" الیور استون درباره جرج بوش رئیس جمهور آمریکا یکی از آنهاست. استون به مناسبت نمایش این فیلم به یونان سفر می‌کند. او در تسالونیکی یک کلاس پیشرفته برپا خواهد کرد و در عین حال برای آثار خود یک جایزه اسکندر طلایی افتخاری دریافت می‌کند.

"آشیل و لاکپشت" تاکشی کیتانو فیلمساز ژاپنی، درام برزیلی "خط عبور" والتر سالس و دانیلا توماس و "ریچل ازدواج می‌کند" جاناتان دمی از دیگر فیلم‌های بخش نمایش‌های ویژه هستند. کیتانو در عین حال جایزه یک عمر دستاورد جشنواره تسالونیکی امسال را دریافت می‌کند.

بخش ID-08 جشنواره نیز با نمایش 22 فیلم همراه است که "به همین سادگی" رضا میرکریمی از ایران یکی از آنهاست. سینما در خاورمیانه یکی دیگر از بخش‌های بزرگترین جشنواره سینمایی در منطقه بالکان است.

11 فیلم از جمله "اسکندریه ... چرا؟" یوسف شاهین، "آکواریوم" یسری نصرالله از مصر، "نمک این دریا" ساخته آن‌ماری جاسر فیلمساز فلسطینی، "والس با بشیر" آری فولمن از اسرائیل و "احلام / رویاها" محمد الدراجی در این بخش نمایش داده می‌شود.



"خلبان ابورائد" ساخته امین مطالقه فیلمساز اردنی، "بدون پوشش" عبدالطیف عبدالحمید کارگردانی سوری، فیلم لبنانی "زیر بمب‌ها" به کارگردانی فیلیپ آراکتینگیر و "روز نو در صنعا" به کارگردانی بدر بن هریسی از یمن از دیگر فیلم‌های انتخاب شده از خاورمیانه برای نمایش در تسالونیکی هستند.

ژان ـ پی‌یر و لوک داردن برادران فیلمساز بلژیکی که دو بار برنده جایزه نخل طلای کن شده‌اند، گوستاوو سانتائولایا آهنگساز آرژانتینی برنده اسکار، ترنس دیویس فیلمساز، بازیگر و رمان‌نویس بریتانیایی، والتر سالس فیلمساز برزیلی و لیتا استانتیک تهیه‌کننده آرژانتینی از دیگر چهره‌هایی هستند که در جشنواره تسالونیکی تقدیر می‌شوند.

چهل و نهمین جشنواره فیلم تسالونیکی از 14 نوامبر (24 آبان) با نمایش "کشتی‌گیر" ساخته دارن آرونوفسکی در شهر ساحلی تسالونیکی در شمال یونان آغاز می‌شود و 23 نوامبر (سوم آذر) با فیلم "فراست / نیکسن" ران هوارد به پایان می‌رسد. امسال بیش از 230 فیلم از 55 کشور در تسالونیکی به نمایش درمی‌آید.