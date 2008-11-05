به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی که در جریان رقابتهای المپیک 2008 پکن موفق شد برای تنها طلای کاروان ورزشی کشورمان را کسب کند، امروز اعلام کرد که دیگر قصد حضور در میادین ورزشی را ندارد.

هادی ساعی که از سال 1995 وارد عرصه قهرمانی شده و در این مدت بیش از 20 مدال طلا، نقره و برنز از رقابتهای جهانی ، المپیک و قاره ای کسب کرده است روز شنبه در اولین روز رقابتهای غرب آسیا در یک مبارزه نمادین شرکت می کند و از دنیای قهرمانی خداحافظی خواهد کرد.

افتخارات هادی ساعی در میادین مختلف در طول 13 سال حضور در ترکیب ثابت تیم ملی:

* نقره - ارتش‌های جهان ۱۹۹۵

* برنز- ارتش‌های جهان کرواسی ۱۹۹۶

* طلا - بازی‌های غرب آسیا ۱۹۹۷

* طلا - جام جهانی آلمان ۱۹۹۸

* طلا - مسابقات جهانی ادمونتون، کانادا ۱۹۹۹

* طلا- انتخابی المپیک سیدنی ۱۹۹۹

* نقره - جام جهانی فرانسه ۲۰۰۰

* برنز- المپیک سیدنی ۲۰۰۰

* طلا - جام جهانی ویتنام ۲۰۰۱

* طلا- قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ۲۰۰۲

* طلا - جام جهانی ژاپن ۲۰۰۲

* طلا - بازیهای آسیایی بوسان ۲۰۰۲

* نقره - مسابقات جهانی گارمیش- پارتنکیرچن، آلمان ۲۰۰۳

* طلا - انتخابی المپیک آتن ۲۰۰۴

* طلا - المپیک آتن ۲۰۰۴

* طلا - مسابقات جهانی مادرید ۲۰۰۵

* طلا - قهرمانی آسیا تایلند ۲۰۰۶

* برنز - بازی‌های آسیایی دوحه ۲۰۰۶

* برنز- مسابقات جهانی پکن ۲۰۰۷

* طلا - المپیک پکن ۲۰۰۸