به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی در نشستی در جشنواره تئاتر رضوی با اشاره به میزبانی خوب شهر بجنورد در برگزاری جشنواره گفت: فراخوان دوره هفتم تا پایان جشنواره ششم تئاتر رضوی منتشر و جشنواره هفتم در سطح گسترده در 12 بخش برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: به دلیل ظرفیت‌های محدود شهر بجنورد بخش اعظم جشنواره هفتم در تهران و بخشی از آن نیز در بجنورد برپا خواهد شد. امیدواریم در سال‌های آینده جشنواره به صورت جشنواره کلی دینی برگزار شود.

ششمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی از نهم تا شانزدهم آبان‌ماه در تهران و بجنورد برگزار می‌شود.