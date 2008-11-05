می خواستیم برابر یمن نتایج گذشته را جبران کنیم/ این تیم را حفظ کنید

به گزارش خبرنگار مهر اعزامی به عربستان، نناد نیکولیچ پس از پیروزی امشب ایران برابر یمن در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه نتیجه این دیدار تاثیری در سرنوشت تیم ما نداشت، با تغییر سیستم و نفرات وارد بازی شدیم. هدفمان در این دیدار این بود که با پیروزی برابر یمن اعاده حیثیت کرده و نتایج دو بازی پیشین خود را به نحوی جبران کنیم.

وی با بیان اینکه نمی خواستیم بدون پیروزی مسابقات را به پایان برسانیم، ادامه داد: می توانستیم در این دیدار گل های بیشتری هم به ثمر برسانیم اما وقتی یک بازیکنمان اخراج شد، مجبور شدیم تغییر تاکتیک بدهیم. البته در اوایل بازی توپ و میدان در اختیار ما بود ولی تیم یمن با استفاده از یک بازیکن بیشتر برای دقایقی بر بازی مسلط شد که در نهایت با اخراج بازیکن آنها، تیم برتر میدان شدیم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان با بیان اینکه یمن تیم سختکوشی بود، اضافه کرد: ما در گروه سختی قرار داشتیم و هر کدام از این دو تیم می توانند فینالیست شوند اما ما هم بازی های خوبی از خود ارائه دادیم و اگر توپ های ما وارد دروازه می شد، نتیجه بهتری کسب می کردیم و امروز جزو تیم های صعود کننده بودیم.

وی خاطرنشان کرد: بازیکنان ایران از توانایی های بالایی برخوردارند و از نظر فنی و تاکتیکی جزو تیم های سطح اول آسیا هستند اما شرایطی پیش آمد که ما موفق نباشیم و در نهایت نتایجی کسب کنیم که شایسته آنها نبودیم. این اتفاقات ممکن است برای هر تیم بزرگی در چنین تورنمنت هایی پیش آید.

نیکولیچ در پایان گفت: ما باید این تیم که پتانسیل های بالایی دارد را حفظ کنیم و آنها را آماده کنیم تا بتوانند در مرحله مقدماتی المپیک موفق باشند و جواز حضور در آن رقابت ها را کسب کنند، موضوعی که شایستگی رسیدن به آن را دارند.