اولین وظیفه اوباما بازگرداندن امید به ملت آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره به قلم "توبیاس ماترن" نوشت : حملات تروریستی 11 سپتامبر ایالت متحده آمریکا را شدیدا متزلزل کرد. در چنین شرایطی آمریکاییها در پشت رئیس جمهوری کشورشان موضع گرفتند. جرج بوش نیز از اعتماد مردم کشورش برای به زعم خود جنگ علیه ترور استفاده کرده و جبهه های نادرستی از جمله جنگ عراق را به راه انداخت.

نویسنده در ادامه به کاهش اعتبار و اعتماد به نفس مردم آمریکا در دوران حکومت بوش اشاره کرده و در راستای مشکلات دیگر این دوران به مسئله رکود اقتصادی در این کشور پرداخته و اظهار داشت : وضعیت رونق اقتصادی که یکی از رویاهای مردم آمریکا بود در این دوران بدتر شده و مردم این کشور را در بدترین بحران اقتصادی هشتاد سال گذشته قرار داد.

وی افزود : به این ترتیب رئیس جمهوری جدید آمریکا باید در شروع حکومت خود ابتدا یک چیز را به این کشور متزلزل و مایوس ببخشد و آن امید است.

نویسنده در ادامه به بدهکاریهای فراوان حکومت بوش که به خصوص حاصل جنگ عراق و افغانستان است اشاره کرده و به این ترتیب آزادی عمل و مانور رئیس جمهوری جدید آمریکا در حل این مشکلات را جزئی ارزیابی کرد.

این تحلیلگر آلمانی همچنین مقابله با دگرگونی آب و هوا که در زمان حکومت بوش به آن بی توجهی می شد را یکی دیگر از وظایف رئیس جمهوری جدید آمریکا ارزیابی کرد.

وی همچنین اظهار داشت : مسائل و مشکلات سیاست خارجی آمریکا در سالهای گذشته چند برابر شده است که بوش آنها را حل نشده به جانشین خود تقدیم می کند. البته این موضوع می تواند یک شروع تازه در این عرصه برای حکومت جدید در آمریکا باشد.