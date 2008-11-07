چهار هزار نفر در سمنان به دنیا آمدند

محمدرضا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: دو هزار و 229 نفر از متولدین استان پسر هستند.

وی با اشاره به اینکه ثبت ولادت در استان 1/2 درصد کاهش داشته است، افزود: ثبت فوت شدگان استان 3/4 درصد رشد داشته است.

این مسئول با بیان اینکه سه هزار و 495 ازدواج در این استان ثبت شده است، خاطرنشان کرد: میزان ازدواج در این استان امسال 9/2 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان از ثبت 321 مورد طلاق در نیمه اول امسال در استان سمنان خبر داد و یادآور شد: اعتیاد همسر، نداشتن تفاهم و ترک پرداخت نفقه از مهم‌ ترین علل طلاق در استان سمنان است.

وی عنوان کرد: سال گذشته در استان سمنان در هر ساعت یک ولادت، هر سه ساعت یک فوت و به ازای هر 11 ازدواج، یک طلاق به ثبت رسیده است.