لایحه دولت برای حمایت از حمل و نقل دریایی

محمدحسین داجمر در گفتگو با مهرگفت: قیمتهای حمل و نقل کالا از طریق دریا در دنیا با افت شدید مواجه بوده، چراکه بانکها خود به خود تزریق پول به بخش صنعتی را متوقف کرده اند و در نتیجه این حرکت گشایش LC صورت نمی پذیرد و در نتیجه روند تجارت نیز کند شده است.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: برهمین اساس، حمل و نقل در بخش دریایی نیز با کاهش جدی قیمت روبرو شده و ناوگان حمل و نقل دریایی همه کشورها انتظار دارند که دولتهایشان حمایتهای جدی از آنها در این بحران مالی که گریبانگیر تمام دنیا است، به عمل آورند.

وی تصریح کرد: در این راستا سیستم بانکی باید با حمایتهای خود از حمل کنندگان کالا از طریق دریا، موضوع تجارت را به جریان انداخته و از ضرر و زیان آن جلوگیری کند.

داجمر گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران نیز برنامه های توسعه ای ناوگان حمل و نقل دریایی را دنبال می کند، در این راستا بحث حمایت جدی دولت از ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مطرح است، به این معنا که شرکتهای دولتی و توابع آنها برای واردات کالا حتما از ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بهره گیرند، در حالیکه در گذشته صاحبان کالا می توانستند آزادانه و توسط هر شرکتی حمل کالا و واردات آن را انجام دهند.

وی اظهار داشت: در دولت بحثهایی برای تصویب مصوبه ای در این راستا در حال انجام است تا براساس آن، شرکتهای دولتی و توابع آن حتما واردات کالا را توسط ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.