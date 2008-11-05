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۱۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۵۲

مظلومی:

شایعه انتقال رحمتی و صادقی از سوی حاشیه سازان مطرح شده است

شایعه انتقال رحمتی و صادقی از سوی حاشیه سازان مطرح شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی صنعت مس کرمان با بی اساس خواندن خبر انتقال رحمتی و صادقی به تیمهای تهرانی این موضوع را موج جدید تبلیغات حاشیه سازان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پرویز مظلومی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: مطرح کردن تیمهای استقلال و پرسپولیس به عنوان مقصد انتقال این بازیکنان برای ایجاد هیاهو و ادامه سناریوی به حاشیه کشیدن تیمهای شهرستانی است.

وی افزود: در حالی این افراد مغرض در ذهن خود این بازیکنان را به تیمهای پایتخت نشین فرستاده اند که روح مسئولان مس و خود این بازیکنان هم از این انتقال خبر ندارد.

مظلومی گفت: بهتر است تیمهایی که احساس ضعف در مقابل تیمهای شهرستانی می کنند به کارهای فنی بپردازند تا ایجاد حاشیه برای تیمهای دیگر و از راه فوتبال پاک و سالم به رقابت بپردازند.

سرمربی صنعت مس کرمان عنوان کرد: علاوه بر حفظ صد درصد تمامی بازیکنان در نیم فصل دو بازیکن نیز می توانیم جذب کنیم که این مسئله با توجه به شرایط تیم درحال بررسی است و باشگاه نیز با وجود تمامی مشکلات با ما همکاری لازم را داشته است.

وی با تاکید بر حفظ آرامش در تیم گفت: بازی با راه آهن یکی از دیدارهای سخت صنعت مس کرمان است اما بازیکنان صنعت مس کرمان برای برد این تیم تمام تلاش خود را خواهند کرد.

 

کد مطلب 777775

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