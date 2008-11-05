بزرگترین مجتمع فرش دستباف کشور در چهار محال و بختیاری بهره برداری شد

مدیرعامل این مجتمع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجتمع تولید فرش چهارمحال و بختیاری دارای سه فاز و زیر بنای فاز اول یکهزار و 600 متر مربع در زمینی به مساحت شش هزار و 700 مترمربع در شهرک صنعتی بروجن احداث شده است.

ارسطو پور حیدر افزود: برای راه اندازی مجتمع تولیدی فرش دستباف 16 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی به اشتغال 25 نفر به صورت مستقیم در این مجتمع تولیدی اشاره و تصریح کرد: زمینه افزایش این میزان اشتغال تا 450 نفر وجود دارد.

پور حیدر گفت: سالانه دو هزار و 220 مترمربع فرش دستباف در این مجتمع تولید می شود.

