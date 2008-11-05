عبور از بحران نفتی برای کشور بسیار تعیین کننده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قشم، صبح امروز سید کاظم دلخوش در نشست مشترک روسا و دبیران اتاقهای تعاون سراسر کشور گفت: متاسفانه ضعف مدیریت در سالهای بعد از انقلاب از مشکلات توسعه نیافتگی مناطق آزاد است.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس اظهار داشت: در حال حاضر جهان وارد بحرانهایی شده که می توان به فروپاشی اقتصاد پولی و مالی دنیا، کاهش قیمت نفت و فروپاشی بازار بورس اشاره کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش عدم حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها را از دیگر مشکلات دانست و بیان کرد: دولت در نظر دارد قیمت نفت در بودجه سال آینده را 70 دلار در نظر بگیرد، درحالیکه ممکن است قیمت نفت به 40 دلار در هر بشکه کاهش یابد.

دلخوش ایجاد مشکلات اقتصادی در اروپا را فرصت و تهدید برای ایران دانست و افزود: اگر بتوانیم از این بحران به سلامت عبور کنیم، می توانیم به تحقق سند چشم انداز 20 ساله، تحقق اصل 44 و تقویت بخشهای تعاون و خصوصی امیدوار باشیم؛ درغیر این صورت شاید دچار بحران شویم.





رئیس فراکسیون تعاون مجلس خواستار استفاده از توانمندیهای اتاق تعاون شد و ادامه داد: در قانون پیش بینی شده که نظارت وزارت تعاون بر تعاونیها افزایش یابد و دخالت آنها در امور تعاونیها کم شود.





دلخوش به الزام قانونی رعایت حقوق بخش تعاون و اتاقهای تعاون اشاره کرد و افزود: ایجاد ارتباط بین اتاقهای تعاون، بازرگانی و مجلس بسیار مهم است. وی ادامه داد: در تدوین سند توسعه بخش تعاون باید از نظرات اتاقهای تعاون استفاده شود.