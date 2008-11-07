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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۴۷

جانشین رئیس ستاد کل ارتش:

اوباما پیرو سیاستهای بوش نباشد

اوباما پیرو سیاستهای بوش نباشد

امیر رضا خرم طوسی تصریح کرد: ما انتظار داریم اوباما با تدابیر خاص تغییر سیاست داده و از سیاستهای بوش پیروی نکند.

امیررضا خرم طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تهدیدات دشمنان به ویژه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دولتمردان آمریکا بهتر است به جای آنکه مشکلات منطقه و جهان را حل کنند به مشکلات داخلی خود و به ویژه بحران اقتصادیشان بپردازند.

جانشین رئیس ستاد کل ارتش افزود: بنده به عنوان یک سرباز به دولتمردان آمریکا این نصیحت سربازی را می کنم که دست از تهدید ملت ایران بردارند چرا که در صورت هر گونه تجاوز و اقدام نظامی از سوی آنان با پاسخ دندان شکنی از سوی جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهند شد و آنان بهتر است تعاملات خود را با جهان امروز تغییر دهند.

این فرمانده ارشد ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح به طور کلی و به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده تر از همیشه است  به طوری که پدافند هوایی، دریایی و نیروی زمینی و از آن مهمتر پشتیبانی قوی از نیروها به کسی اجازه نخواهد داد تا به خاک ایران تجاوز کند.

خرم طوسی همچنین درباره انتخاب باراک اوباما رئیس جمهور جدید آمریکا گفت: ما تا کنون سیاستهای آمریکا را در قبال جمهوری اسلامی ایران متفاوت ندیده ایم و هر شخصی که بر جایگاه مسئول قرار داشته رویه قبل را ادامه داده است.

وی تصریح کرد: ما انتظار داریم اوباما با تدابیر خاص تغییر سیاست دهد در غیر این صورت سیاستهای قبلی جمهوری اسلامی ایران در برابر آنان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 777793

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