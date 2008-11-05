داریوش جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از تاریخ 18 آبان ماه به مدت دو روز طرح آزمایش رایگان قند خون با هدف شناسایی مبتلایان به دیابت در کرج اجرا می شود و پیش بینی می شود در اجرای این طرح بیش از 20 هزار نفر مورد آزمایش قند خون قرار گیرند.

وی افزود: علاوه بر آزمایش رایگان قند خون، جزوه های آموزشی نیز در زمینه تغذیه مناسب، مصرف دارو و انجام تمرینات منظم ورزشی به مراجعه کنندگان ارایه می شود.

جلیلی خاطرنشان کرد: براساس بررسی های صورت گرفته بیش از نیمی ار مبتلایان به بیماری دیابت از بیماری خود بی اطلاعند و این در حالی است که شناخت به موقع این بیماری می تواند از عوارض حاد و مزمن آن پیشگیری کند.

رئیس انجمن دیابت کرج با اشاره به عوارض تنفسی، قلبی و عروقی ناشی از دیابت به عنوان یک بیماری خطرناک، به خصوص در افراد بالای 30 سال شهر کرج از مردم خواست تا با انجام آزمایشهای مختلف، فشار خون، چربی، اضافه وزن و قند خون خود را بررسی و مورد کنترل قرار دهند.

وی شمار مبتلایان به دیابت در کرج را در حدود 90 هزار نفر عنوان کرد.