به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی قربانی در پایان جلسه علنی امروز مجلس موارد وصول شده به هیئت رئیسه مجلس را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش انصراف الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگان تهران از طرح سئوال خود از وزیر علوم در مورد ارزش علمی مدرک کردان که پیشتر به هیئت رئیسه تقدیم شده بود، اعلام وصول شد.

همچنین سئوال محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز از وزیر نیرو در مورد اشکال و نواقص متعدد در سدهای استان آذربایجان شرقی اعلام وصول شد.

جلسه آتی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 19 آبان برگزار می شود.