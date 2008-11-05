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۱۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۴۱

با اهدای سبد گل؛

بازنشستگان برای اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق از مجلس تشکر کردند

بازنشستگان برای اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق از مجلس تشکر کردند

جمعی از بازنشستگان کشوری و لشگری امروز با حضور در صحن علنی مجلس و اهدای سبدهای گل از اقدام مجلس در تصویب و پیگیری اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تقدیر کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تعدادی از بازنشستگان لشگری و کشوری از جامعه پیشکسوتان ارشد امروز با حضور در صحن علنی مجلس و با اهدای سبدهای گل به نمایندگان مجلس از اقدام آنان و به تصویب رساندن لایحه مدیریت خدمات کشوری به خصوص گنجاندن ماده 13 در این لایحه در خصوص اجرای نظام هماهنگ عادلانه پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین تقدیر و تشکر کردند.
کد مطلب 777803

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