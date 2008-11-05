بازنشستگان برای اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق از مجلس تشکر کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تعدادی از بازنشستگان لشگری و کشوری از جامعه پیشکسوتان ارشد امروز با حضور در صحن علنی مجلس و با اهدای سبدهای گل به نمایندگان مجلس از اقدام آنان و به تصویب رساندن لایحه مدیریت خدمات کشوری به خصوص گنجاندن ماده 13 در این لایحه در خصوص اجرای نظام هماهنگ عادلانه پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین تقدیر و تشکر کردند.

کد مطلب 777803