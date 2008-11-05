توسعه تحصیلات عالیه از اولویتهای مهم آموزشی قم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضاحسین گندمکار ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به توسعه تکمیلی دانشگاه قم گفت: در حال حاضر 17 رشته تحصیلی کارشناسی ارشد و هفت رشته دکترا در دانشگاه قم دایر است.
وی افزود: باید توسعه تحصیلات عالیه مد نظر قرار گیرد تا در این زمینه به موفقیت برسیم.
گندمکار با بیان اینکه در سال آینده بر تعداد رشتههای تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا افزوده خواهد شد، گفت: این امر نیز با هدف توسعه تحصیلات عالیه انجام خواهد شد که نقش بسزایی در رشد و توسعه علوم دینی خواهد داشت.
وی در ادامه عنوان کرد: 201 دانشجو مقطع کارشناسی دانشگاه قم در آزمون کارشناسی ارشد سال جاری پذیرفته شدند و این در حالیست که در آزمون کارشناسی ارشد سال گذشته 125 دانشجو دانشگاه قم توانستند قبول شوند.
معاون آموزشی دانشگاه قم گفت: بیشتر این دانشجویان در دانشگاههای مطرح کشور پذیرش شدند و تعدادی از آنها نیز رتبههای اول رشتههای تحصیلی دانشگاههای معتبر کشور از جمله دانشگاههای تهران، صنعتی شریف و... را کسب کردهاند.
وی با اشاره به اهمیت تحصیلات تکمیلی گفت: بدون تردید تحصیلات تکمیلی در سرنوشت جوامع تاثیر بسزایی دارد و تحقیق، تولید علم و پیشرفت علمی مهمترین رسالت تحصیلات تکمیلی است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه قم توسعه تحصیلات عالیه را از اولویتهای مهم آموزشی قم برشمرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضاحسین گندمکار ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به توسعه تکمیلی دانشگاه قم گفت: در حال حاضر 17 رشته تحصیلی کارشناسی ارشد و هفت رشته دکترا در دانشگاه قم دایر است.
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