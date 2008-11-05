توسعه تحصیلات عالیه از اولویتهای مهم آموزشی قم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضاحسین گندمکار ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به توسعه تکمیلی دانشگاه قم گفت:‌ در حال حاضر 17 رشته تحصیلی کارشناسی ارشد و هفت رشته دکترا در دانشگاه قم دایر است.



وی افزود: ‌باید توسعه تحصیلات عالیه مد نظر قرار گیرد تا در این زمینه به موفقیت برسیم.



گندمکار با بیان اینکه در سال آینده بر تعداد رشته‌های تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا افزوده خواهد شد، گفت: این امر نیز با هدف توسعه تحصیلات عالیه انجام خواهد شد که نقش بسزایی در رشد و توسعه علوم دینی خواهد داشت.



وی در ادامه عنوان کرد:‌ 201 دانشجو مقطع کارشناسی دانشگاه قم در آزمون کارشناسی ارشد سال جاری پذیرفته شدند و این در حالیست که در آزمون کارشناسی ارشد سال گذشته 125 دانشجو دانشگاه قم توانستند قبول شوند.



معاون آموزشی دانشگاه قم گفت: بیشتر این دانشجویان در دانشگاه‌های مطرح کشور پذیرش شدند و تعدادی از آنها نیز رتبه‌های اول رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌های معتبر کشور از جمله دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف و... را کسب کرده‌اند.



وی با اشاره به اهمیت تحصیلات تکمیلی گفت:‌ بدون تردید تحصیلات تکمیلی در سرنوشت جوامع تاثیر بسزایی دارد و تحقیق، تولید علم و پیشرفت علمی مهمترین رسالت تحصیلات تکمیلی است.