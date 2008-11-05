به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول شب گذشته پس از تساوی مقابل آتلتیکو مادرید با 8 امتیاز و هم امتیاز با تیم اسپانیایی، در آستانه صعود به مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفت.

برپایه گزارش یو کی پرس، رافائل بنیتز گفت: مادریدی ها و ما تنها به یک پیروزی نیاز داریم تا به دور حذفی رقابت ها راه پیدا کنیم. البته از اینکه نتوانستیم تیم آتلتیکو را شکست دهیم ناراحتیم اما وضعیت بهتری نسبت به حریف خود داریم که از این بابت جای خوشحالی است.

وی در خصوص دیدار شب گذشته اظهار داشت: ما در دیدار با آتلتیکو بخت های گلزنی بسیاری داشتیم با این حال بازی را نبردیم. مادریدی ها سازماندهی شده بازی می کردند اما تنها یک شانس گلزنی داشتند.