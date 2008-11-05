بازار روز آمل فاقد هر گونه ایمنی لازم است

مهرداد کربلایی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل در پی آتش سوزیهای چندی قبل پایین بازار آمل افزود: وضعیت فعلی بازار آمل حتی از استانداردهای روز هم خارج است.

وی اظهار داشت: بازار آمل هم اکنون بیش از 60 سال قدمت دارد و با توجه به موقعیت و ساختار آن مقطع در این شهر در این شهر ساخته شده بود.

مدیر عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل با بیان اینکه پایین بودن وضعیت ایمنی، کم عرض و به هم پیوسته بودن واحدهای کسبی در این بازار خدمات رسانی نیروهای امدادی را در موقع حوادث احتمالی مشکل ساز کرده است تصریح کرد: مسئولان شهری از هم اکنون باید به فکر تغییر بافت این بازار باشند.

آتش سوزی یک ماهه گذشتهدر چند باب مغازه که به علت قدیمی بودن فاقد بیمه هم بوده حدود سه میلیارد ریال خسارت بر جای گذاشت.

شهر آمل بیش از 208 هزار نفر جمعیت دارد.