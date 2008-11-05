کمک 53 میلیاردی خیرین به آموزش و پرورش مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران افزود: این در حالی است که که در سال گذشته خیرین حدود 25 میلیارد ریال به این سازمان کمک نقدی کردند.

وی اظهار داشت: آموزش و پرورش جز با مشارکت مردم و خیرین قادر به ادامه مسیر نیست.

فیاضی خاطر نشان کرد: زمانی این سازمان می تواند پیشرو در توسعه کشور باشد که همه مردم خود را سهام دار بدنه تعلیم و تربیت بدانند.

به گفته این مسئول آموزشی، اکنون مازندران از نظر مشارکت خیرین مدرسه ساز مقام اول را در سطح کشور داراست.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: سهم آموزش و پرورش در توسعه کشور مهم و یکی از اصلی ترین سهامداران توسعه است.

وی اضافه کرد: برای داشتن مدرسه برتر نیاز به همکاری و مشارکت مردم داریم.

حدود 850 خیر مدرسه ساز در مازندران شناسایی شدند.