صادرات 17 میلیون دلار کالا از استان مرکزی به 22 کشور جهان

مهدی میراشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: صادرات صورت گرفته به کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی، قاره آفریقا، قاره اروپا و امریکا مرکزی بوده است.

وی عنوان کرد: عمده ‌ترین کالاهای صادراتی شامل انواع محصولات پتروشیمی، اجزا و قطعات ماشین‌های کشاورزی، شیشه و آیینه جام، پروفیل و لوله سیاه و گالوانیزه، نفت سفید، قیر نفت، ورق آلومینیوم، انواع گل و گلدان، قطعات دکل انتقال نیرو، فرش و گلیم دستباف بوده است.

مدیر کل گمرکات استان مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون 135 هزار تن کالا به ارزش بیش از 960 میلیارد ریال صادر شده تصریح کرد: این میزان صادارت انجام شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب 10 و 61 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه گمرک اراک یکی از گمرکات منتخب در امر صادرات فرآورده های نفتی است، خاطرنشان کرد: از مجموع میزان صادارت انجام شده 60 هزار تن به ارزش بیش از 476 میلیارد ریال مربوط به صادرات نفت و گاز، نفت سفید و بنزین بوده است.

میر اشرفی میزان واردات استان طی این مدت را 13 هزار و 278 تن عنوان کرد و گفت: این میزان در مقایسه با سال گذشته از نظر وزن 201 درصد و از نظر ارزش 229 درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه در رابطه با کالاهای قاچاق گفت: تعداد کل پرونده متشکله 184 پرونده بوده که 80 پرونده ضبط قطعی شده و 41 پرونده برائت شده است.

وی تصریح کرد: از تعداد پرونده های برائت شده 12 فقره و از تعداد کل پرونده های ضبط قطعی شده 34 فقره مربوط به پرونده های سال گذشته بوده است.

میر اشرفی گفت: کالاهای کشف شده عبارتند از انواع پوشاک، مشروبات الکلی، ریسیور، موتور سیکلت، آبمیوه و نوشابه، وسایل الکترونیکی و لوازم جانبی دوچرخه بوده است.

وی عنوان کرد: گمرکات استان از ابتدای سال تا کنون 445 میلیارد ریال درآمد ملی و استانی داشته است.