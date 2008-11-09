موفقیت محققان ایران در تولید اره های جراحی

خسرو محمدلو مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر به عملکرد اره های جراحی استرنوم (Sternum) اشاره گرد و گفت: به دلیل سختی و مقاومت ویژه استخوان هنگام برش در اعمال جراحی نیاز به ابزار برشی است که با کمترین آسیب و بیشترین سرعت، استخوان را برش دهد.

وی برش استخوانی به ویژه در ناحیه قفسه سینه را بی نهایت دردناک توصیف کرد به طوری که فرد حتی در حالت بیهوشی احساس درد را با افزایش تپش قلب نشان می دهد، افزود: از این رو تیغه این اره ها علاوه بر ویژگی خاص فیزیکی (تعداد، فاصله و زاویه داندانه ها) باید در فرکانس خاصی حرکت رفت و برگشت داشته باشد که کمترین درد، استرس و آسیب را در بدن ایجاد کند.

محمدلو با تاکید بر اینکه تاکنون این اره ها از سایر کشورها به ویژه آمریکا خریداری می شد، ادامه داد: در صورت خرابی این سیستمها بخش جراحی کشور با مشکلات زیادی مواجه می شد از این رو با طراحی آن موفق به ساخت و تولید اره های استرنوم جراحی شدیم.

مجری طرح از ساخت کامل این سیستم شامل کنسول و طراحی قسمتهای مختلف اره از جمله گریبکس، کلیدهای مغناطیسی، پوسته (بدنه) و چرخ دنده ها خبر داد و به مهر گفت: کنسول طراحی شده برای این اره دارای صفحه نمایشی است که جراح را در اتاق عمل از پارامترهای عملکرد اره آگاه می سازد.

وی کاهش وزن به دلیل استفاده از موتورهای پر قدرت را از ویژگیهای این نوع اره ها نام برد و خاطر نشان کرد: این اره همانند مشابه خارجی طبق استانداردهای خاصی تولید شده است که در برابر رطوبت و دما مقاوم است.

وی اضافه کرد: سیم اتصال این اره جنس ویژه ای در نظر گرفته شده است که می توان همراه سایر اجزا در داخل دستگاه اتوکلاو برای استریلیزه کردن قرار داد.