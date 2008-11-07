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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۳۹

افتخاری به مهر خبر داد:

طرح یک فوریتی درباره لایحه خدمات رسانی به ایثارگران

طرح یک فوریتی درباره لایحه خدمات رسانی به ایثارگران

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح یک فوریتی در جلسه روز یکشنبه هفته آینده مجلس درباره لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران خبر داد.

لاله افتخاری که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با اشاره به جلسه روز چهارشنبه فراکسیون ایثارگران تاکید کرد: برخی نمایندگان درباره لایحه ایثارگران نظراتی دارند به همین دلیل قرار شد ماده واحده ای درباره لایحه خدمات رسانی به ایثارگران تهیه شود تا به نوعی خلاهای این لایحه برطرف شود.

نماینده تهران با اشاره به بررسی لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار شد فراکسیون ایثارگران مجلس با آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو داشته باشد و علاوه بر این در نشستی با مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره موانع تصویب و اجرای لایحه ایثارگران تبادل نظر شود.

کد مطلب 777841

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