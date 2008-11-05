به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور شهردار خرو و رئیس نخستین هایش علمی پژوهشی و جشنواره آلوی کشور در آیین افتتاحیه این همایش گفت: همزمان با سال نوآوری و شکوفایی و در ایام با سعادت جشنهای دهه کرامت و پس از برگزاری موفق جشنواره های استانی و کشوری عکس ماسوله خراسان و جشن بزرگ و شکرگزاری ریواس، امروز نخستین همایش عملی پژوهشی و جشنواره کشوری آلوی را در نگین ییلاقات شرق کشور و پایتخت آلوی ایران به اهتمام شورای اسلامی شهر و امام جمعه و همکاری بی بدیل ادارات و سازمانها برگزار نموده که در اولین گام اقدام به فراخوان این همایش و جشنواره کردیم.

محمد رضا قدمیاری بیان داشت: از کل کشور 10 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که توسط هیئت علمی همایش چهار مقاله از اساتید دکتر علی اصغر اسماعیل زاده، مهندس حمید صادقی، دکتر فرزان عدل و مهندس احمد شهبازی نیا انتخاب شد و در همایش ارائه می گردد.

وی به توجه خاص مسئولان به محصول آلو اشاره کرد و گفت: از آنجا که شهر خرو مرکز تولید و صادرات آلوی کشور محسوب می شود و عمده محصول منطقه را این میوه تشکیل می دهد نیازمند توجه بیشتر وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی هستیم تا در روند صادرات آلو مدیریت نمایند و موانع آنرا برطرف کنند.

قدمیاری خاطر نشان کرد: باید در خصوص راه اندازی صنایع تبدیلی و بسته بندی محصولات حاصله از آلو با استانداردهای کشورهای متقاضی اقدام شایسته صورت پذیرد و همچنین نسبت به بیمه این محصول و ارائه تسهیلات لازم به تولید کنندگان و برگزاری دوره های آموزش اقدام در خور شان انجام شود.

وی در پایان از همکاری تمام ادارات نهادها و سازمانها و مردم شهر خرو در برپایی همایش تقدیر و تشکر کرد.

