به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، با انتخاب باراک اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا آخرین موانع رادیکال موجود در جامعه سیاسی آمریکا نیز کنار رفت.

نیویورک تایمز در ادامه نوشت : انتخاب اوباما یک پالایش ملی بود. این انتخاب، در اصل رد یک رئیس جمهور غیر مردمی جمهوریخواه و سیاستهای اقتصادی و خارجی او و پذیرفتن دعوت اوباما برای انجام تغییرات در جامعه آمریکا بود.

اوبامای 47 ساله فردی که فقط یک بار سابقه حضور در سنا را دارد در رقابتهای ریاست جمهوری بر مک کین 72 ساله فردی که دو بار سابقه حضور در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری را داشته و از زندانیان زمان جنگ ویتنام محسوب می شود پیروز شد.

در ادامه مطلب نیویورک تایمز آمده است : مک کین در این رقابتها علاوه بر اوباما باید به جنگ فضای سیاسی موجود در آمریکا و یک اقتصاد شکست خورده نیز می رفت.

بر اساس این گزارش، میراث بوش تا حدی برای جمهوریخواهان گران تمام شده که ترکیب موجود در کنگره آمریکا نیز دچار دستخوش شده بطوری که هم اکنون 252 کرسی مجلس نمایندگان و 56 کرسی سنا در اختیار دموکراتهاست اما جمهوریخواهان 171 کرسی مجلس نمایندگان و 40 کرسی سنا را در اختیار دارند و این مطلب می تواند در آینده و در وضع قوانین مورد دلخواه دموکراتها کمک زیادی را به آنها بکند.

در واقع این برای اولین بار از سال 1995 تا کنون مجلس نمایندگان، سنا و کاخ سفید در تملک دموکراتها قرار می گیرد. و دلیل این رویداد ناامیدی مردم آمریکا از گفته ها و عملکرد جمهوریخواهان را نشان می دهد.