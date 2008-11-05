ضوابط عمومی حفاظت از بافتهای تاریخی تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس دفتر حفظ و احیای بافتهای تاریخی با اعلام این خبر افزود: ما ضوابط حفاظت از بافتهای تاریخی را به دو دسته کلی شامل ضوابط عمومی و ضوابط اختصاصی تقسیم بندی کردیم که در حال حاضر ضوابط عمومی تدوین شده است.

افسر خیراللهی با اشاره به اینکه پیش از این هیچ ضابطه یا دستور العملی در این زمینه وجود نداشت گفت: در بخش ضوابط عمومی مواردی از قبیل تعداد طبقات ساختمانها، نوع مصالح بکار رفته، چگونگی تعریض معابر، چگونگی بهره برداری و احیاء بافتهای تاریخی، چگونگی ارتقاء امنیت در مقابل آسیبهای طبیعی و مواردی از این دست لحاظ شده است.

این کارشناس دفتر بافتهای تاریخی اضافه کرد: ضوابط اختصاصی حفاظت از بافتهای تاریخی می بایست توسط هر شهر و با توجه به اقلیم، نوع ساخت و ساز و ویژگیهای معماری هر شهر تهیه و تدوین شود.

خیراللهی در خصوص ضوابط تدوین شده تشریح کرد: این ضوابط پس از ماهها کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد با اساتید و کارشناسان تدوین شده است و بخش ابتدایی آن مربوط به شناسه های بافت تاریخی و اینکه اصولاً چه بافتی بافت تاریخی محسوب می شود بوده و بخش دوم آن نیز شامل ضوابط تعریف شده می باشد.

وی در پایان با اشاره به اینکه این ضوابط به صورت اضطراری تهیه شده است گفت:‌ قراردادی با مشاور نیز منعقد شده است که به زودی ضوابط جامعتری در این زمینه تدوین شود.