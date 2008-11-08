واگذاری فرش به سازمان بازرگانی به جایگاه این هنر لطمه زده است

محمد رضا حسانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: فرش یکی از اصیل ترین صنایع دستی کشور و از هنرهای سنتی ایرانیان است که باید با اهمیت دادن به هنر و اصالت آن جایگاه حقیقی فرش را در بازار جهانی ترمیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته فرش از یک مدیریت واحد در تولید برخوردار بود و از مراحل ابتدایی بافت فرش تا فروش و بازار یابی توسط یک سیستم متخصص و مجرب انجام می شد و به همین دلیل فرش ایران به جایگاه والایی در دنیا دست پیدا کرده بود.

وی با اشاره به اینکه صنایع دستی از جمله فرش زمانی که قیمت نفت پایین می آید مورد توجه قرار می گیرند، گفت: هر زمان که شرایط بازار جهانی نفت با مشکل مواجه می شود همه به فکر صنایع دستی به خصوص فرش می افتند و درکنار آن همه می خواهند مشکل بیکاری را با صنایع دستی حل کنند.

حسانی گفت: پتانسیل صنایع دستی ایران آنقدر بالاست که بتواند نقش اساسی در حل این دو مشکل داشته باشد همان طور که در هند این اتفاق روی داده است اما باید با کار کارشناسی وارد حیطه صنایع دستی شد.

وی گفت: در حال حاضر اکثر دستگاههای دولتی به خصوص حمایتی وارد بازار فرش شده اند و متاسفانه جنبه هنری این کالای مهم هنری به خطر افتاده است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی استان کرمان افزود: فرش به دلیل اهمیت بحث صادرات به سازمان بازرگانی واگذار شده است اما طبق تعریف صنایع دستی فرش یکی از مهمترین کالاهای صنایع دستی کشور است.

وی گفت: اگر صنایع دستی را به عنوان یک پیکر در نظر بگیریم فرش در واقع سر این بدنه است که در حال حاضر به دلیل این تصمیم اشتباه قطع شده است.

حسانی افزود: بحث رنگ، طراحی، بافت منحصر به صنایع دستی است که مهم گرفته نشده و جایگاه فرش ایران نیز از همین مساله ضربه خورده است.

وی گفت: یکی دیگر از مشکلات فرشبافی در کشور خارج شدن بافت تخصصی فرش از حوزه جغرافیایی خود است که این مسئله به دلیل سود بیشتر از فرش اتفاق افتاده به فرض فرش کرمان را در کاشان و فرش کاشان را درکرمان تولید می کنند و این مسئله باعث ضربه به هنر فرشبافی شده است.

حسانی گفت: بخش دولتی نیز در بازار فروش می خواهد با بخش خصوصی رقابت کند که تمامی این موارد شرایطی را به وجود آورده که برخی از سرمایه گذاران فرش برای سود بیشتر سرمایه خود را در هند و چین سرمایه گذاری کنند و فرش ایران را درد آن کشورها تولید می کنند.

وی با ابراز تاسف از زیر سئوال رفتن اصالت فرش ایران گفت: در گذشته یک طراح فرش پس از بافتن فرش نقشه را می سوزاند که کپی برداری از نقشه فرش صورت نگیرد اما امروز یک طراح از طرح خود به تعداد زیاد کپی برداری می کند و در اختیار تولید کنندگان قرار می دهد.

وی خواستار ایجاد یک مدیریت واحد در بخش فرش و توجه بیشتر مسئولان به جنبه هنری فرش ایران شد.