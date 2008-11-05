همایش "مبلغان شیعه" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رنجبر شیرازی رایزن فرهنگی ایران در تانزانیا با بیان این مطلب گفت: این سمینار با همکاری مرکز"خاتمالانبیا" دارالسلام، مرکز اهلالبیت آروشا، مرکز حضرت ولیعصر(ع) تانزانیا و با حضور صد تن از شیعیان و مبلغان، جمعی از نمایندگان شیعه در کشورهای افریقایی، «سیمبا» رییس مرکز مسلمانان اثنی عشری تانزانیا(TIC) و دو تن از علمای شیعه قطیف عربستان برگزار شد.
وی افزود: بررسی چگونگی اعطای هویت به شیعیان بومی، شناسایی مشکلات، تهدیدها و فرصتها در حوزه تبلیغ دین از اهداف برگزاری این نشست بودند.
به گفته وی «شیخ مسلم بانجی» رییس دارالمسلمین شهر «دودومو»ی تانزانیا با موضوع «نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالکاشتر»، «شیخ عبداللهی ناصر» مبلغ شیعی ساکن کنیا و تنی چند از حاضران در این سمینار در مورد وضعیت کلی مبلغین و راهکارهای موجود سخنرانی کردند.
این نشست دو روزه از شنبه 11 آبانماه در مدرسه «جعفری» در شهر«آروشا» آغاز به کار کرد.
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