هیئت دولت از کردان قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی گزارشی درباره روند اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و سیاست های مالی و پولی دولت به هیئت وزیران ارایه کردند.



در ابتدای این جلسه هیئت دولت با گرامیداشت دهه کرامت، بزرگداشت میلاد حضرت معصومه (س) تا میلاد حضرت امام رضا(ع) ، نسبت به مقام حضرت احمدبن موسی (شاهچراغ) که روز ششم ذی القعده به نام اوست ادای احترام کرد.



در ادامه این جلسه برخی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.





کد مطلب 777873