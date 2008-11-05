لاله افتخاری که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: در جلسه امروز فراکسیون زنان علاوه بر بحث درباره لایحه حمایت از خانواده قرار شد جلسات مشترکی با کمیسیونهای فرهنگی و قضایی در رابطه با این لایحه برگزار شود.

نماینده تهران اضافه کرد: همچنین در جلسه امروز فراکسیون زنان درباره نتایج و دستاوردهای سفرهای نمایندگان به خصوص سفرهای خارجی مباحثی مطرح شد.

به گفته افتخاری پیگیری دیدار با مراجع و مسئولان از دیگر مصوبات جلسه امروز فراکسیون زنان بوده است.

وی در این باره تاکید کرد درخواست مقالات با مراجع و مقامات امروز برای آنان ارسال شد و بر اساس تعیین وقت ملاقاتها انجام خواهد شد.