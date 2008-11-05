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۱۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۲۷

738 نفر از جوانان زنجان به اردوهای برون مرزی اعزام شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: 738 نفر از جوانان به اردوهای برون استانی، طی سه ماهه دوم سال جاری به اردوهای برون مرزی اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فاطمه جمشیدی قبل از ظهر امروز در جلسه  بررسی برنامه های معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان افزود: سازمان جوانان جمعیت هلال احمر استان در این اردوها که در سه مرحله جامعه بشر دوستانه جوان، شاخه دانش آموزی و شاخه دانشجویی برگزار شد،‌طی سه مرحله 532 نفر از خواهران و 126 نفر از برادران را به اردوهای کشوری اعزام نموده است.

وی خاطرنشان کرد: این اردوها شامل استان‌های چهارمحال بختاری، گیلان، قم- جمکران، اصفهان، مشهد، گلستان، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان شمالی و تهران بوده است

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان  یادآورشد: سازمان جوانان جمعیت هلال احمر استان در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان عضو، تقویت حس نیکوکاری، تعامل و دوستی میان اعضا و آشنایی با ارزش‌های 8 سال دفاع مقدس اقدام به اعزام 738 نفر از جوانان به اردوهای برون استانی، طی سه ماهه دوم سال جاری کرده است.

جمشیدی، تمرین نحوه ی زندگی درشرایط اردویی و آشنایی جوانان با مسایل فرهنگی، اجتماعی، دینی و مذهبی را از دیگر اهداف برگزاری این اردوها  دانست و افزود: اعضای شرکت‌کننده دراین اردوها، با اجرای مسابقه‌های فرهنگی، نقاشی، امداد و فعالیتهای بشر دوستانه، توانایی لازم را جهت حضور فعال در جامعه به دست آوردند.

کد مطلب 777877

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