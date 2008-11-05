2.3 درصد نرخ بیکاری در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد ناصر نیکبخت پیش از ظهر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان تصریح کرد: نرخ بیکاری در استان همدان 12 و 3 دهم درصد بود که این رقم به 10 درصد رسیده است.

نیکبخت خشکسالی سال جاری و کم شدن ساخت و ساز عمرانی را در همدان مورد اشاره قرار داد و گفت: با وجود این شرایط نرخ بیکاری در همدان کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ بیکاری در استان همدان نسبت به استان های دیگر قابل توجه بوده است.

معاون پشتبانی و منابع انسانی استاندار همدان خاطرنشان کرد: در 15 روز گذشته 11 طرح اقتصادی، صنعتی در استان همدان به بهره برداری رسیده است که از این تعداد 3 طرح بهره برداری در زمینه حمل و نقل برای 33 نفر اشتغال داشته است.

نیکبخت یادآور شد: تکمیل طرح های نیمه تمام با ارائه تهسیلات به متقاضیان سرمایه گذاری در استان در اولویت قرار گرفته است.