دستاوردهای سفر وزیرعلوم به اردن/ تبادل استاد و تقویت کرسی زبان فارسی در اردن

ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به اردن و دستاوردهای این سفر گفت: در این سفر که با هدف بازدید از سزامی انجام شده بود در دیدار وزیر علوم با نخست وزیر پادشاه اردن، دریچه جدیدی برای گسترش همکاریهای ایران و اردن در زمینه های علمی، آموزشی، اقتصادی و کشاورزی گشوده و بر فعال تر شدن روابط بین این دو کشور تأکید شد.

وی با بیان اینکه دو طرف بر تقویت همکاریهای میان ایران و اردن تأکید داشتند، اظهار داشت: در این دیدار نخست وزیر پادشاه اردن نیز از وزیر علوم خواست تا در قالب موافقت نامه ای کمک های لازم را به آنها داشته باشد.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به دیدار وزیر علوم با وزیر آموزش عالی و پژوهشهای علمی اردن گفت: در این دیدار نیز مقرر شد در چارچوب موافقتنامه علمی و فرهنگی 2 کشور که اخیرا امضا شده است، کمیته مشترک علمی و فنی آموزشی در زمینه های تبادل استاد، تقویت کرسی زبان فارسی در اردن، فرصتهای مطالعاتی و سایر زمینه های علمی و فنی تشکیل شود و چارچوب همکاریها در این امور مشخص شود.

وی افزود: وزیر علوم همچنین پیام معاون اول ریاست جمهوری را برای دعوت از نخست وزیری پادشاه اردن به ایران به وی ابلاغ کرد.

وزیر علوم به همراه معاون پژوهشی وزارت علوم و قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با سفر به اردن از سزامی بازدید کرد.