مشارکت ایران در ساخت تجهیزات سزامی/ افتتاح فاز اول نرم افزاری سزامی

ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید وزیر علوم از سزامی گفت: در این سفر با حضور وزیر علوم و وزرای برخی کشورهای عضو شورای سزامی، فاز اول نرم افزاری پروژه سزامی راه اندازی شد.

وی افزود: همچنین در دیداری که وزیر علوم کشورمان با مدیر اجرایی پروژه سزامی داشت، وزیر علوم خواستار آن شد که دانشمندان ایرانی مشارکت بیشتری در این پروژه داشته باشند.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل گفت: از سوی دیگر مدیر اجرایی سزامی نیز از ایران خواست تا در طراحی و ساخت برخی تجهیزات سزامی مشارکت داشته باشد.

وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد پس از جلسه ای که مسئولین سزامی با نمایندگان و مشاوران ایران در شورای سزامی خواهند داشت، چارچوبهای این همکاری مشخص شود.

به گزارش مهر، طرح استفاده از تابش سینکروترون برای علوم و کاربردهای تجربی در خاورمیانه یا همان «سزامی» ایده ای بین المللی است که برای نخستین بار در سال 1997 و از سوی "هرمان وینیک" از مرکز شتابده خطى الکترون در دانشگاه استنفورد آمریکا و گوستاف آدولف ووس از مرکز سینکروترون آلمان با هدف استفاده از تحقیقات علمی و پژوهشی برای همگرایی بیشتر ملتها و گسترش صلح ارایه شد.

این طرح با مشارکت چندین کشور خاورمیانه در نهایت به راه اندازی مرکزی بین المللی موسوم به تابش «سینکروترون» در منطقه خاورمیانه ختم می‌ شود که از چندین سال پیش و تحت نظارت دقیق یونسکو آغاز شده است.

کشور ما علاوه بر اینکه چند سالی است عضو شورای سزامی شده در تلاش برای رسیدن به خودکفایی در این فناوری است از این رو محققان کشور برای ساخت شتابگر ملی کوشش می کنند.