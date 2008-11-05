اسلام حامی ثروت مشروع است/ لازمه عدالت ریشه کن کردن فقر است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی امروز در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با اشاره به مشکلات مردم گفت: فراهم کردن زمینه های اقتصادی و ریشه کن کردن فقر از مسائل بسیار اساسی اسلام است.



وی تصریح کرد: باید به این مسئله توجه کرد تا جامعه اسلامی و کشور ایران به سوی کمال و سعادتمندی حرکت کند.



آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه اسلام با دارایی و ثروت مشروع مخالف نیست، تصریح کرد: اسلام با این مسئله مشکلی ندارد بلکه افزایش آن برای جامعه را نیز ضروری می داند.



استاد حوزه عمیه قم با اشاره به موضوع امنیت اقتصادی در جامعه گفت: برقراری امنیت در جامعه اسلامی نیز بدون شک در سایه یک اقتصاد سالم و غنی میسر خواهد شد.



وی با اشاره به موضوع عدالت گفت: عدالت گستری بدون شک از ویژگی های بارز حکومت اسلامی است و این امر نقطه قوت این نظام به شمار می آید.



این مرجع تقلید با بیان اینکه در حومت اسلامی رانت خواری و رشوه معنا ندارد، اظهارداشت: دولت اسلامی باید از شیوع هرگونه رانت خواری و پرداخت رشوه در سیستم حکومتی خود ممانعت کند.