اعضای هیچ گروه اجتماعی مانند رزمندگان دوران دفاع مقدس به هم نزدیک نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، دریابان علی شمخانی که درنخستین همایش تجلیل از اسطوره‌های ارتش در دفاع مقدس با تقدیر از تلاش‌ها و حماسه‌ سازی های امیرسرتیپ منوچهر کهتری و دیگر اسطوره‌ های عملیات ذوالفقاریه که پیش از ظهر امروز در تالار همایش‌ های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: این همایش یک فرهنگ جدید درنیروهای مسلح راه ‌اندازی می‌کند و آن تجلیل از پیشکسوتان است.

شمخانی به لزوم پاسداشت پیشکسوتان جهاد وشهادت اشاره کرد و افزود: اقدام آن روز امیرکهتری و اقدام امروز دربرگزاری همایش قابل تقدیر است. حماسه ذوالفقاریه یک مبارزه ‌طلبی علیه رژیم اشغالگر صدام بود که با وحدت مردم و نیروهای مسلح به موفقیت رسید .

شمخانی ادامه داد: ایرانی‌ها با نفس مبارک امام‌خمینی (ره) تصرف سرزمین خود را برنتابیدند و با مقاومت در ذوالفقاریه ، عملیات های فتح‌ المبین و بیت ‌المقدس را ساختند،‌ به همین خاطر است که ما روزهای آغازین جنگ تحمیلی را جشن می‌گیریم چون دشمن با توجه به اهدافی که در سر داشت، شکست خورد و صدام نتوانست در آن دوران به اهداف خود دست پیدا کند.

پیش از سخنان دریابان شمخانی حجت‌الاسلام سید محمدرضا واحدی، معاون فرهنگی روابط عمومی ارتش به ارائه گزارشی درباره چگونگی برپایی این همایش پرداخت.

درپایان مراسم از امیرکهتری، خانواده، شهید نیکوکار، شهید احمدلو، همچنین سرهنگ بانژاد و سرهنگ ارجمندی تقدیر و کتاب امیر آبادان سرگذشت امیر منوچهر کهتری رونمایی شد.