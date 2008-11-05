اجرای طرح هادی در 500 روستای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه شهرسازی و معماری استان در استانداری اظهار داشت: نیازسنجی طرح هادی روستایی در هزار و 400 روستای استان نیز صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تهیه طرح هادی هم اکنون در 300 روستای استان در حال اجرا است.

معاون عمرانی استانداری مازندران، تغییر کاربری و تعریض مغایرت را از جمله مشکلات در زمان اجرای طرح هادی در استان عنوان کرد و گفت: با توجیهات لازم و آموزش های مداوم به دهیاران، مشکلات به حداقل رسیده است.

هاشمی بیان داشت: اجرای طرح هادی در روستاها جهت ساماندهی معماری، حمل و نقل و فضاهای خدماتی و رفاهی در راستای ایجاد زندگی بهتر برای روستاییان است و همکاری روستاییان در اجرای این طرح مفید است.

معاون عمرانی استانداری مازندران، اعتبارات لازم در اجرای طرح از تملک دارایی استان و اعتبارات ملی عنوان کرد و گفت: برای هر روستایی 100 میلیون ریال و برای تهیه طرح در روستاها دو میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه می شود.

وی خاطر نشان کرد: تهیه طرح هادی هم اکنون در 300 روستای استان در حال اجرا است و نیازسنجی طرح هادی روستایی در هزار و 400 روستای استان نیز صورت گرفته است.

به گزارش مهر، در این جلسه مغایرت طرح هادی روستایی مورد بررسی و در پایان 62 طرح روستایی در جهت تغییر کاربری مسکونی، بهداشتی، خدماتی و رفاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که 49 طرح مورد تصویب قرار گرفت.