موشکهای اسکندر روسیه در پاسخ به سپر موشکی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "دیمیتری مدودف" امروز در یک سخنرانی گفت : موشکهای کوتاه برد روسیه در کالینگراد در دریای بالتیک که هم مرز با کشورهای عضو ناتو است در پاسخ به استقرار سپر موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان خبر داد.

کالینگراد با کشورهای لهستان و لیتوانی هم مرز بوده و به گفته مدودف موشکهای اسکندر در این نقطه مستقر می شوند.

رئیس جمهور روسیه از تعداد این موشکها و همچنین این مطلب که آیا این موشکها به کلاهک هسته ای مجهز خواهند بود یا نه سخنی نگفت اما به این نکته اشاره کرد که روسیه تجهیزاتی را نیز برای مقابله با تجهیزات الکترونیکی آمریکا که بواسطه سپر موشکی آمریکا در خاک جمهوری چک و لهستان مستقر می شوند به کار می گیرد.

به گفته مدودف، نیروی دریایی روسیه نیز به عنوان بخشی از پاسخ کرملین به سپر موشکی آمریکا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.