به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک رفاه کشور ظهر چهارشنبه در سخنانی در این آیین اظهار داشت: شناسایی و معرفی نمایندگان شورا در تمامی استان ها به تعداد 35 نفر و شناسایی و معرفی 21 نفر از آقایان و پنج نفر از خواهران همکار به عنوان معتمدین شورا در تهران بخشی از عملکرد شورای امر به معروف و نهی از منکر این بانک بوده است.

جمشید فضلی افزود: تاکنون دو هزار جلد کتاب گل عفاف در بین واحدهای بانک رفاه در سراسر کشور توزیع و هزار جلد آن به ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر کشور اهدا شد.

دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک رفاه کشور با اشاره به اختصاص روزی از هفته در بانک های سراسر کشور به پاسخ گویی مسائل شرعی در زمینه های اقتصادی تصریح کرد: انتشار و توزیع چهار هزار و 500 قطعه از ادعیه در ماه مبارک رمضان، تهیه و ارسال منشور اخلاقی و پوشش اسلامی در بانک رفاه و ارسال سی دی هایی حاوی تذکر لسانی از دیگر اقدامات فرهنگی دینی این شورا در سال جاری بوده است.

دومین اجلاسیه دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر کشور تا فردا پنج شنبه در بابلسر ادامه خواهد داشت.