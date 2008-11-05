حسن بهشتی پور کارشناس مسائل استرات‍ژیک در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: اولین پیامد پیروزی اوباما این است که تاثیر پدیده "بردلی" که پیش از این گفته می شد ممکن است نتایج انتخابات را عوض کند، ‌ناچیز است.

وی افزود: صحت تقریبا کامل نظرسنجی ها در آمریکا، نشان داد که نظام نظرسنجی در آمریکا کارآمد و قابل اعتماد است.

بهشتی پور خاطرنشان کرد: انتخابات آمریکا بیش از آنکه پیروزی اوباما باشد، ‌شکست مک کین بود و بزرگترین شکست جمهوری خواهان در سالهای اخیر که می توان از آن به عنوان بزرگترین "نه" به جمهوری خواهان یاد کرد.

این کارشناس مسائل استرات‍ژیک گفت: فقر رسانه ایی و تحلیلی در مورد جامعه آمریکا در کشور ما مشهود است و باید انتخابات آمریکا را به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

وی اظهار داشت: انتخاب اوباما فضای بهتری را برای ایران ایجاد خواهد کرد، ‌چون اوباما قبلا به صراحت از آمادگی برای مذاکره با ایران سخن گفته بود، ‌هرچند که این سخنان را بخاطر فشار صهیونیست ها تعدیل کرد.

بهشتی پور گفت: رابطه ایران و آمریکا یک رابطه دوسویه است و نباید فکر کنیم با آمدن یک رئیس جمهور در آمریکا‌، ‌این چالش حل خواهد شد، ‌ایران و آمریکا باید هردو برای برقراری رابطه، تصمیم بگیرند و نباید در مورد تاثیر اوباما در برقراری رابطه با ایران دچار افراط شد.