حل مشکل مسکن فرهنگیان توجه بیشتر دستگاه های اجرایی را می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در استانداری افزود: آموزش و پرورش با توجه به نیروی انسانی عظیم و مسئولیت سنگینی که در قبال تربیت نسل جوان بر عهده دارد نیازمند توجه بیشتر دستگاه های اجرایی است.

وی به تشکیل کمیته ای در خصوص مسکن فرهنگیان با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط اشاره کرد و گفت: در این کمیته در خصوص مشکلات مسکن فرهنگیان تصمیمات لازم اتخاذ شود.

قناعت تاکید کرد: با ارسال نامه ای به فرمانداران در خصوص واگذاری 40 درصد مسکن های 99 ساله در شهرستان ها به فرهنگیان اقدام لازم صورت گیرد.

وی گفت: در سال تحصیلی گذشته چهار میلیارد ریال برای تقویت بنیه علمی دانش آموزان پایه اول متوسطه استان هزینه شد.

قناعت افزود: این امر موجب صرفه جویی 15 میلیارد ریالی در آموزش و پرورش شده است.

وی عنوان کرد: آموزش و پرورش با توجه به انبوهی از نیازها و انتظارات به تنهایی قادر به ادامه حیات نیست و شورای آموزش و پرورش به عنوان یک رکن اساسی کمک کار این دستگاه عظیم است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران به اجرای طرح ساماندهی نیروی انسانی در ساختار آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: امسال شاهد بهبود وضعیت در چیدمان نیروی انسانی در آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق هستیم.