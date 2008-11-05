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۱۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۰۱

واحدی در گفتگو با مهر:

روسای جمهور دموکرات و جمهوری خواه به یک‌اندازه با ایران خصومت دارند

روسای جمهور دموکرات و جمهوری خواه به یک‌اندازه با ایران خصومت دارند

یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل معتقد است در بررسی تاثیر روسای جمهور آمریکا بر روابط این کشور با ایران نباید دچار افراط شد، ‌چون روسای جمهور پیشین این کشور اعم از جمهوری خواه و دموکرات همه به یک اندازه با ایران خصومت داشته اند و هر اقدامی که توانسته اند علیه ایران انجام داده اند.

سید مجتبی واحدی،‌ سردبیر روزنامه آفتاب یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نتایج انتخابات آمریکا و پیروزی اوباما گفت: اولین درسی که باید از این انتخابات بگیریم، ‌لزوم تجدید نظر برخی از سیاستمداران ارشد کشور ما در تحلیل مسائل بزرگ و جهانی است.

وی افزود: برخی از سیاستمداران ارشد کشور ما صریحا احتمال پیروزی  اوباما را بعید می دانستند و این پیروزی نشان می دهد که تحلیل آنها از واقعیت غلط بوده است.

واحدی تصریح کرد: نباید گمان کرد که پیروزی اوباما الزاما و دقیقا به معنای شکست سیاست های بوش است،‌چون اختلاف آرای مردمی مک کین و اوباما چندان زیاد نبود.

سردبیر روزنامه آفتاب یزد گفت: درتاثیر روسای جمهور آمریکا بر روابط ایران وآمریکا نباید دچار خواب و خیال و افراط شد،‌چون کارتر دموکرات و ریگان جمهوری خواه و کلیتنون دموکرات و ...همه و همه به یک اندازه با ایران خصومت داشته اند و هر اقدامی که توانسته اند علیه ایران انجام داده اند.

کد مطلب 777985

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