سید مجتبی واحدی،‌ سردبیر روزنامه آفتاب یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نتایج انتخابات آمریکا و پیروزی اوباما گفت: اولین درسی که باید از این انتخابات بگیریم، ‌لزوم تجدید نظر برخی از سیاستمداران ارشد کشور ما در تحلیل مسائل بزرگ و جهانی است.

وی افزود: برخی از سیاستمداران ارشد کشور ما صریحا احتمال پیروزی اوباما را بعید می دانستند و این پیروزی نشان می دهد که تحلیل آنها از واقعیت غلط بوده است.

واحدی تصریح کرد: نباید گمان کرد که پیروزی اوباما الزاما و دقیقا به معنای شکست سیاست های بوش است،‌چون اختلاف آرای مردمی مک کین و اوباما چندان زیاد نبود.

سردبیر روزنامه آفتاب یزد گفت: درتاثیر روسای جمهور آمریکا بر روابط ایران وآمریکا نباید دچار خواب و خیال و افراط شد،‌چون کارتر دموکرات و ریگان جمهوری خواه و کلیتنون دموکرات و ...همه و همه به یک اندازه با ایران خصومت داشته اند و هر اقدامی که توانسته اند علیه ایران انجام داده اند.