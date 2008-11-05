حجاج باید مراقب شیطنت های عناصر تند رو باشند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حبیب الله دهمرده ظهر امروز در بازدید از نمایشگاه حج در کرمان گفت: زائران خانه خدا در زمان برگزاری ایام حج سفیران جمهوری اسلامی هستند و باید فرهنگ و دیانت ایرانیان را به دیگر مسلمانان نشان دهند.

وی تصریح کرد: رفتار و کردار ایرانیان در اعمال حج می ‌تواند الگویی برای دیگر مسلمانان باشد.

دهمرده خاطر نشان کرد: زائران خانه خدا همچنین در انتشار و گسترش دستاوردهای انقلاب اسلامی به سایر ملل مسلمان جهان در زمان حج تمتع نقش موثری دارند.

وی برگزاری دوره‌ های آموزشی به حجاج را ضروری دانست و گفت: آموزش صحیح حجاج در زمینه‌های مختلف می ‌تواند در کاهش بسیاری از مشکلات مدیران کاروانها اثربخش باشد.

دهمرده با اشاره به اینکه با مدیریت مناسب می ‌شود بهترین استفاده را از این سفر معنوی به دست آورد، گفت: مدیران کاروانها با ابداع و نوآوری می ‌توانند بهترین روش را جهت جلوگیری از وقوع مشکلات مانند گم شدن در صحرای عرفات و یا جلوگیری از کلاهبرداریهای احتمالی به هنگام خرید حجاج به عمل آورند.

استاندار کرمان خدمت به بندگان خدا را سپاس و شکر نعمات خداوند دانست و گفت: خدمت مدیران کاروانها و سایر عوامل خدمتگزار به حجاج خانه خدا یک توفیق الهی برای آنان محسوب می ‌شود.

مدیر اداره حج و زیارت کرمان نیز در این گردهمایی گفت: در حج تمتع امسال سه هزار و 934 نفر زائر و عوامل اجرایی به حج تمتع مشرف می ‌شوند.

روح‌الله پورشعبان افزود: این تعداد در قالب 23کاروان از30 آبان ماه به مدت چهار روز به سرزمین وحی اعزام می ‌شوند.