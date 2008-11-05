به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابراهیم آلوستانی عصر چهارشنبه در نشست فرماندهان این مرکز در گرگان افزود: این میزان عملیات پلیسی از مجموع بیش از 18 هزار تماس حاصل شده با 110 استان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: حدود 11 هزار نفر از شهروندان استان طی این تماسها، اطلاعات و راهنمایی های لازم دریافت کردند.

آلوستانی خاطرنشان کرد: همچنین بیش از چهار هزار تماس غیرضروری و غیرقابل رسیدگی با مرکز 110 گلستان گرفته شد.

سرهنگ آلوستانی، از شهروندان خواست تا از تماسهای غیرضروری با این مرکز خودداری کنند.

رئیس پلیس 110 گلستان بیان داشت: مرکز فرویتها پلیسی بهترین وسیله ارتباطی مردم با پلیس بوده و از جمله مراکزی است که سریع به اتفاقات رسیدگی می کند.

وی استفاده رایگان در تماسهای تلفنی بدون نیاز به سیم کارت تلفن همراه و کارت تلفن های عمومی را از مزایای مهم سیستم 110 اعلام کرد.

این مقام انتظامی گلستان اضافه کرد: کاهش مراجعات مردمی به کلانتریها و پاسگاه ها و رسیدگی سریع به مشکلات مردم از دیگر مزایای مرکز فوریتهای پلیس 110 است.

این مرکز سال 79 در کشور راه اندازی شده است.