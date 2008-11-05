به گزارش خبرگزاری مهر، سرفصل شماره75 این نشریه "نوآوری" است و در این سرفصلها مقاله می‌پذیرد: نوآوری و تاریخ معاصر(شخصیت های نوآور، نوآوری در تاریخ نگاری، آسیب شناسی نوآوری)، مفهوم‌شناسی و شاخصهای نوآوری، نوآوری در شیوه حکومت، نوآوری در ادبیات سیاسی (مردم سالاری، حمایت از مستضعفان)، نوآوری در حوزة علمیه، نوآوری در دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه، تحول در ادبیات سیاسی، نوآوری در نقش‌های اجتماعی، تحول و نوآوری در دولت نهم، نوآوری در اندیشه‌های سیاسی، نوآوری در اندیشه‌های رهبری و نوآوری در مدیریت سیاسی.

موضوع شماره76 ماهنامه زمانه " کشف حجاب و مسائل فرهنگی دوران پهلوی اول" است که در موضوعات زیر پذیرش مقاله خواهد داشت: بررسی قوانین مصوب در خصوص کشف حجاب، عکس‌العمل مردم به اعلام کشف حجاب، عکس‌العمل علما به اعلام کشف حجاب، واقعه مسجد گوهرشاد، زمینه‌های اجتماعی اعلام کشف حجاب و گزارشی از مرحوم بافقی، نقش آتاتورک در کشف حجاب توسط رضاخان، زمینه‌های فکری رضاخان، مطبوعات آن دوران در خصوص اعلام کشف حجاب، بازتاب بین‌المللی در خصوص اعلام کشف حجاب و حجاب در اسلام.