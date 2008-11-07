شرط مدرک برای چهره های موثر و کارآمد محدود کردن حق انتخاب مردم است

محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد در پاسخ به این سئوال که بهتر است از بین کارآمدی یا مدرک گرایی به عنوان شرایط نامزدهای ریاست جمهوری کدامیک در اولویت قرار بگیرند اظهار داشت: بالاخره مدرک در کسب مناصب ملاک است چرا که نمادی از تحقق صلاحیتهای علمی است.

وی افزود: بر این اساس نمی توانیم حرکت افراد به سمت اخذ مدارک و تائیدیه مکتوب در این رابطه را امر مذمومی بدانیم زیرا آثار طبیعی علم اندوزی و افزایش ارتقاء علمی یک شهروند دریافت مدرک است پس عیبی بر داشتن مدرک نیست.

عطریانفر در پاسخ به سئوالی درباره امکان رواج مدرک گرایی در کشور با چنین قوانینی ادامه داد: اگر در برابر مدرک گرایی صرف که صاحب آن فاقد صلاحیتهای علمی لازم منطبق با مدرک تفویض شده به او است قرار بگیریم طبیعتا باید ساز و کارهای لازم را در پیش بگیریم .

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین گفت: نهادهای مسئول در این رابطه باید به گونه ای عمل کنند که قبل از ارتقاء منزلت علمی کسی بدون گذراندن مراتب علمی به مدرک دست نیابد لذا این امر باید در کشورمان عملیاتی شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه رئیس جمهور از ناحیه قاطبه ملت ایران انتخاب می شود و تامین منافع ملت بر عهده اوست طبعا محدود کردن چهره های موثر و کارآمد به صرف ضرورت داشتن یک عنوان دانشگاهی به نوعی محدود کردن حق انتخاب مردم تلقی می شود.

این عضو حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد: در چنین روندی باید دید روحانیونی که صاحب صلاحیتهای علمی و حوزوی هستند در برابر این مصوبه وضعیتشان چگونه می شود.