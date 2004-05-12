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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۱:۴۵

25 ارديبهشت ، بزرگداشت فردوسي

منوچهر آتشي : فردوسي كليه عناصر ايراني را به ما باز گرداند

هويت فارسي و ايراني ما توسط فردوسي بازيابي شد و امروز زبان و ادبيات فارسي ، قدر و منزلت جهاني خود را به فردوسي بدهكار است.

منوچهر آتشي - شاعر و منتقد ادبيات ، در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : اهميت تلاش فردوسي را نمي توان در همين چند جمله خلاصه كرد و اين كه در آستانه روز بزرگداشت اين حكيم خردورز ، گوشه هايي از تلاش او در زنده  نگاه داشتن زبان فارسي تكرار شود ،  پسنديده است ، اما كافي نيست.
شاعر " اتفاق آخر " كه به دليل گرفتگي تارهاي صوتي ، به دشواري با خبرنگار مهر گفت و گو مي كرد ، افزود : از ديدگاه من ، فردوسي در دوران خاصي كه استفاده از زبان فارسي ممنوع شده بود ، با خلق شاهنامه و گرد آوردن اساطيري كه شاهنامه را تشكيل مي دهند ، كليه عناصر ايراني را بازيابي كرد.
آتشي با بيان اين كه نزديك به 200 سال ، ايراني ها به زبان فارسي صحبت نكردند ، خاطرنشان ساخت : دستور داده بودند كه همه متون به زبان هاي غير فارسي نوشته شود و حركت زيربنايي و مسئولانه فردوسي در مبارزه قاطع با اين پديده تحسين برانگيز بود.   
کد مطلب 77803

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