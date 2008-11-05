جشنواره بزرگ محلات تهران ویژه جانبازان و معلولان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان و مکان برگزاری این مسابقات به شرح زیر اعلام شده است:
تنیس روی میز
زمان : پنج شنبه 16 آبان ماه ساعت 30 : 8
مکان : تهران، خیابان شریعتی ، قبل از پل سیدخندان ، باشگاه پیام
فوتبال قطع عضو
زمان : 28 آبان تا اول آذر
مکان : تهران ، یافت آباد، میدان معلم ، بلوار مدائن، نبش خیابان شهید بیگ لو ، مجموعه ورزشی شهید اسماعیلی
دارت
زمان : جمعه اول آذر ماه ساعت 30 : 8
مکان : تهران ، بزرگراه یادگار امام ، مجموعه ورزشی یادگار امام
مسابقات در دو گروه نشسته و ایستاده برگزار میشود.
وزنه برداری
زمان : چهارشنبه 6 آذر ماه ساعت 30 : 14
مکان : تهران ، خیابان آیتالله کاشانی ، ابتدای خیابان ستاری جنوبی ، نبش کوچه چهارم مجموعه ورزشی نیکان
مسابقات در 11 وزن برگزار می شود. ضمناً مسابقات فوق انتخابی قهرمانی کشور نیز هست.
شنا
زمان : پنجشنبه 7 آذر ماه ساعت 30 : 14
مکان : تهران ، میدان سپاه، خ سرباز، مجموعه ورزشی ساعی
مسابقات در 10 کلاس پزشکی S1 الی S10 و کلاس ویژه جانبازان فاقد کلاس پزشکی و 2 کلاس ویژه نابینایان برگزار خواهد شد.
تنیس روی میز
زمان : جمعه 8 آذر ماه ساعت 30 : 8
مکان : تهران ، خیابان خاوران ، پارک فدائیان اسلام ، ایستگاه باسکول، مجموعه ورزشی امامعلی (ع) ، سالن حضرت ابوالفضل العباس (ع)
مسابقات در 10 کلاس L1 الی L10 و یک کلاس ویژه جانبازان فاقد کلاس پزشکی برگزار می شود.
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