جشنواره بزرگ محلات تهران ویژه جانبازان و معلولان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان و مکان برگزاری این مسابقات به شرح زیر اعلام شده است:

تنیس روی میز

زمان : پنج شنبه 16 آبان ماه ساعت 30 : 8

مکان : تهران، خیابان شریعتی ، قبل از پل سیدخندان ، باشگاه پیام

فوتبال قطع عضو

زمان : 28 آبان تا اول آذر

مکان : تهران ، یافت آباد، میدان معلم ، بلوار مدائن، نبش خیابان شهید بیگ لو ، مجموعه ورزشی شهید اسماعیلی

دارت

زمان : جمعه اول آذر ماه ساعت 30 : 8

مکان : تهران ، بزرگراه یادگار امام ، مجموعه ورزشی یادگار امام

مسابقات در دو گروه نشسته و ایستاده برگزار می‌شود.

وزنه برداری

زمان : چهارشنبه 6 آذر ماه ساعت 30 : 14

مکان : تهران ، خیابان آیت‌الله کاشانی ، ابتدای خیابان ستاری جنوبی ، نبش کوچه چهارم مجموعه ورزشی نیکان

مسابقات در 11 وزن برگزار می‌ شود. ضمناً مسابقات فوق انتخابی قهرمانی کشور نیز هست.

شنا

زمان : پنج‌شنبه 7 آذر ماه ساعت 30 : 14

مکان : تهران ، میدان سپاه، خ سرباز، مجموعه ورزشی ساعی

مسابقات در 10 کلاس پزشکی S1 الی S10 و کلاس ویژه جانبازان فاقد کلاس پزشکی و 2 کلاس ویژه نابینایان برگزار خواهد شد.

تنیس روی میز

زمان : جمعه 8 آذر ماه ساعت 30 : 8

مکان : تهران ، خیابان خاوران ، پارک فدائیان اسلام ، ایستگاه باسکول، مجموعه ورزشی امام‌علی (ع) ، سالن حضرت ابوالفضل العباس (ع)

مسابقات در 10 کلاس L1 الی L10 و یک کلاس ویژه جانبازان فاقد کلاس پزشکی برگزار می شود.

