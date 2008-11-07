نگاه جدی به شریعت اسلام راهکار رفع بحرانهای امروز جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاسلام الیوم، زغلول نجار رئیس کمیته اعجاز علمی قرآن در مصر و مبلغ مسلمان اظهار داشت: اینک در جهان بحرانهای مالی بسیاری وجود دارد که به منظور رفع این بحرانها مؤسسات اقتصادی باید بر اساس شیوه صحیح اسلامی و شریعت اسلام عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه این وقایع آغازی برای فهم حقیقت اسلام است تا برتری آن بر اعتقادات دیگر نشان داده شود، از کشورهای جهان خواست نسبت به مسائل مختلف چون بحرانهای مالی نگاه جدی تری داشته و به تعالیم و آموزه های اسلام توجه بیشتری داشته باشند.

دکتر زغلول نجار با اشاره به اینکه بحرانهای جهان محدود به بحرانهای مالی نمی شوند، یادآور شد: بسیاری از بیماریها و امراضی که درمانی ندارند مانند ایدز صورتی از مجازات خداوند هستند.

وی افزود: نظام اقتصاد اسلامی اموال را وسیله ای برای قیاس تلاش افراد می داند با این تأکید که ارزش آن باید ثابت بماند. در قرآن کریم به کرات به مسئله ربا و سود اشاره شده است.