صفارزاده "آناهیتای" زمینی بود

علی معلم در مراسم بزرگداشت صفارزاده که از سوی انجمن قلم در سالن اجتماعات امامزاده صالح برگزار شده بود گفت: جهان با همه ماجراییهایی که از آن می شناسیم هنوز تحت سیطره دوزن طی طریق می کند که یکی از این زنان هلن و دیگری آناهیتا است.

وی با اشاره به باور پیشینیان که معتقد بودند هر کودکی که بدنیا می آید یا ارسطویی است یا افلاطونی گفت: اما امروزه ما بر این باوریم که هر کودکی که به دنیا می آید یا از نژاد آناهیتا است و یا هلن.

معلم با اشاره به شخصیت هلن در باور کهن و اسطوره ای ما گفت: هلن شاهزاده اسپارت است و مردم سرزمین او به غیرت و جنگاوری شهره اند.هلن به عقد یکی از شاهزادگان این سرزمین درآمد و سالها به زندگی خود ادامه داد .



وی با اشاره به اصل امروز که در آن شاعران به جای روی آوردن به حماسه سرایی به زنجه موره های انسان گرفتار معاصر روی آورده اند گفت: شاعران امروز در شعرشان از دردهای انسان امروز روایت می کند و در بسیاری از این اشعار نازل خبری از عشق نیست.

این شاعر افزود: در چنین شرایطی است که بسیاری از انسانها راه هلن را بر می گزینند و دوستداری و پیوستن به جناح هلن، هیچ ربطی به مرد بودن یا زن بودن ندارد. ما امروز با بسیاری از مردان روبرو می شویم که خصلت و روحیه زنانه دارند.

معلم در ادامه فردوسی را یکی از بزرگترین شاعران شیعی خواند که اسطوره های بزرگ را در قالب شخصیتهایی که هر یک نمادی از شجاعت و مظلومیت هستند در اشعارش به تصویر کشیده است و در این خداینامه رستم به عنوان مصداق شجاعت که در دلیری سرمشق همگان است معرفی می شود.

به گفته علی معلم در ایران امروز هر فردی که روی اسطوره ها کار کند از روی خرد است، یادآور شد: بهرام بیضایی در فیلمی به نام "باشوغریبه کوچک" که مربوط به دوران جنگ بود اسطوره آناهیتا را به دنیای امروز می آورد.

وی مسئولیت انسان امروز را بسیار دشوار عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی باید به سلمان اقتدا کنیم و مسلمان باشیم و طاهره صفارزاده را ستایش کنیم تا دختران این سرزمین در مسیراو طی طریق کنند.

معلم افزود: طاهره صفارزاده یک شاعر بزرگ بود که هرچه از گذر عمر او می گذشت پخته تر می شد و در سالهای آخر عمرش بیشتر به قرآن و حدیث روی آورد.

وی در ادامه سخنانش طاهره صفارزاده را شخصیتی زمینی از نوع آناهیتا معرفی کرد که ضد تاریکی است و گفت: زمانیکه انقلاب شد بسیاری از نویسندگان همچون هلن راه فرار به خارج از کشور را پیش گرفته است اما کسانی چون طاهره صفارزاده، شمس آل احمد و مهرداد اوستا با ماندن خود به جریان هنر و شعر ایران قداست بخشیدند.

معلم با اشاره به تاریخچه تاسیس حوزه هنری گفت: پس از انقلاب طاهره صفارزاده به همراهی تعدادی از شاعران انجمن نویسندگانی که بعدها حوزه هنری نام گرفت را تاسیس کرد و امروزه حوزه هنری یکی از جریان سازترین نهادهای فرهنگی کشور محسوب می شود.

معلم در پایان صحبتهایش گفت: ما برزگرزادهها می دانیم که پاییز فصل چیدن میوه است و کدیوران خراسان به این فصل سنگ خزان می گویند. در فصل سنگ خزان تاریخ رسیدن به انسانیت و کامل شدن بسیار دشوار است و هر روز باید از خود این پرسش را بکنیم که آیا هنوز کودک هستیم یا نه.

عباس براتی پور(شاعر) نیز درباره ترجمه قرآن صفارزاده گفت: در مدت زمانی که در خارج از کشور بودم در دیدارهایی که با انگلیس زبانها داشتم شاهد عطش آنها برای یافتن ترجمه سلیس و روانی از قرآن کریم بودم. در همان زمان تصمیم گرفتم که ترجمه قرآن طاهره صفارزاده را به کشیشی معرفی کنم.

وی افزود: پس از چند روز این کشیش به نزدم آمد و گفت: قرآن شما به زبان شعر است و من ارتباط عجیبی توانستم با آن برقرار کنم. من در دیداری که با طاهره صفارزاده داشتم این موضوع را با او در میان گذاشتم و او با شنیدن این گفته بسیار خوشحال شد.

وی ترجمه قرآن طاهره صفارزاده را بسیار سلیس و روان خواند و گفت: این بانوی شاعر در شعرهایش نیز از روایتهای قرآن بهره برده است و شعر سپیدی که برای حضرت علی سروده است از بهترین نمونه های شعر فارسی است که در نهایت ایجاز تصاویر زیبایی به مخاطب ارائه می کند.

در این مراسم علی اکبر ولایتی، امیرحسین فردی، محمود دعایی، منیژه آرمین، پدرام پاک آیین، محمدعلی گودینی، محمدرضا سرشار و علی کاشفی خوانساری حضور داشتند.